Il Ponte sullo Stretto ora è legge. Salvini: "Siamo l'Italia del Sì"

È arrivato oggi dal Senato il via libera al decreto Ponte sullo Stretto, che diventa legge. Sono 103 voti i favorevoli al provvedimento che, nelle prossime ore, sarà in Gazzetta Ufficiale. "Qui Senato - scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini - ai partiti dei No rispondiamo con l'Italia dei Sì".

Il progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina segue lo schema del "ponte sospeso". Ingenti gli investimenti previsti in Calabria e Sicilia per valorizzare l'infrastruttura e migliorare la rete territoriale. Il progetto attuale prevede una carreggiata a sei corsie, tre per senso di marcia, con due binari ferroviari. La lunghezza prevista della campata centrale è di 3.300 metri e quella dell’impalcato di 60,4 metri. Le torri del ponte sullo Stretto saranno alte 399 metri mentre il canale navigabile centrale avrà un'altezza di 65 metri, per consentire il transito delle grandi navi. Precauzioni strutturali sono previste anche dal punto di vista sismico.

Ponte sullo stretto, autostrade e ferrovie: il piano Salvini per le opere in Sicilia

Il progetto attuale del ponte che unirà Messina e Villa San Giovanni garantisce la resistenza a terremoti pari a 7,1 magnitudo della scala Richter. Contestualmente, scrive il Mit, "sono già partiti lavori ferroviari e stradali per miliardi di euro sia in Calabria che in Sicilia. Si tratta di investimenti senza precedenti".

"Con la conversione in legge di questo decreto - ha commentato la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli - poniamo idealmente la prima pietra di un’opera strategica frutto della visione di Silvio Berlusconi, un uomo capace di immaginare il futuro. Il nostro presidente ne parla dal 1994 e, 25 anni dopo, in molti hanno dovuto ammettere che la Sicilia e la Calabria meritano un collegamento stabile. È perciò a lui che vogliamo dedicare questo voto e questo successo del Paese".