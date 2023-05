Violenta lite tra Gasparri e Pascale: “Mia moglie mi fa l'armadio”, “Feccia fascista”

20 maggio 2023 a

a

a

Nuovo affondo di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, contro Forza Italia e il centrodestra. L’occasione è una video intervista all’azzurro, nonché vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, realizzata alla convention forzista del 5-6 maggio scorso a Milano e pubblicata sulla pagina Instagram ‘The Journalai’, dove Pascale posta un commento al vetriolo. Nel dettaglio, Gasparri risponde anche a domande sul look di Elly Schlein dopo le polemiche sul caso dell’armocromista. “Per vestirsi lei a chi si affida?”, chiede l’intervistatore. “A mia moglie, mi fa l’armadio. Poi ho pantaloni grigi e giacca blu, non ci vuole tutta questa scienza…".

“Nostalgica del fascismo e razzista”. Pascale si scaglia contro Meloni e Salvini

Pascale, ex fidanzata del Cav, ora sposata con la cantautrice Paola Turci, non resiste e decide di intervenire a gamba tesa: “In Forza Italia, con la nascita del Pdl, è arrivata un sacco di feccia fascista”. Pronta la replica di Gasparri: “Io mi occupo di politica, non di livori minori…". “Io sto con Berlusconi dal suo primo governo di cui mi onoro di aver fatto parte come giovane sottosegretario all’Interno - ha detto all’Adnkronos l’ex ministro - e sono con lui nel centrodestra, sia che abbia avuto ruoli di primo piano o meno. Sono sempre rimasto con Berlusconi. Per lealtà, fedeltà e gratis. Non sono molti in Italia che possono dire altrettanto. Quindi - insiste Gasparri - non mi occupo di livori minori ma di buona politica e di buone amicizie. Con Berlusconi ne faremo tanta, di buona politica, all’insegna dell’amicizia. De minimis non curat praetor. Non è inglese, chissà se capiranno…", conclude ironico citando una massima latina il vicepresidente del Senato.