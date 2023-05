Giorgia Meloni a Brescia: "Fiera di Matteo, fierissima di Berlusconi". Trionfo di applausi

12 maggio 2023 a

“Il vostro entusiasmo mi ripaga di ogni piccolo grande sacrificio, con una coalizione di cui vado Fiera, con ministri dei quali vado fiera, con Matteo del quale vado fiera, di Silvio di cui vado fierissima perché lui davvero è un leone e gli mando un abbraccio”. Il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sale sul palco di Brescia e interviene all'evento di chiusra della campagna elettoriale per il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Rolfi. Quando la premier sale sul palco per parlare viene acclamata dai suoi sostenitori e prima di iniziare il suo intervento accenna addirittura un balletto durante i cori. “Non sono frasi di circostanza… A leggere i giornali ogni giorno frusto un ministro o lo imbavaglio…”.

In diretta da Brescia. Collegatevi https://t.co/s8Ul4JkPK5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 12, 2023

Ripercorrendo i primi sei mesi del governo, Meloni ha riconosciuto che “non sono decisioni facili, non è un lavoro facile, sembrano sei mesi di vita sospesa. Non leggo più la rassegna stampa, ma mi serve capire come arriva il nostro lavoro alla gente: per me è importante una serata come questa, poter guardare le persone negli occhi, perchè il vostro giudizio è l’unico che mi interessa oltre a quello della mia coscienza”. E rivendica: “Nella situazione più difficile degli ultimi 10 anni abbiamo alcune cose da raccontare: l’Italia è prevista essere la nazione che crescera di più in Europa. Una cosa che non accadeva da decenni, siamo stati fanalino di coda negli ultimi anni e oggi siamo quelli che vanno meglio. In barba all’opposizione e a quello che dicono alcuni sindacati, i dati dicono che l’Italia ha raggiunto record di occupazione e di contratti stabili”.