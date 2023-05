Migranti, Lollobrigida attacca la Francia: vogliono distrarre l'opinione pubblica

Christian Campigli 10 maggio 2023 a

Un tema che sarà, con ogni probabilità, il leitmotiv della prossima estate. Un rapporto, quello con i "cugini", da sempre conflittuale. Una visione politica distante anni luce. “Nel partito di Macron hanno tanti problemi che pensano di risolvere distraendo l'opinione pubblica francese con una "baruffa" comunicativa con l’Italia. Non credo sia il caso di dargli spago. Mia mamma mi ha insegnato che se sei nel giusto e vieni provocato da qualcuno è segno di maturità evitare la rissa e continuare a fare cose serie piuttosto che il suo gioco. E alle mamme si dovrebbe dare sempre retta”.

“Basta con la guerra con la Francia”. Consiglio di Renzi a Meloni

Parole taglienti come una lama sul burro quelle rilasciate all'agenzia di stampa AdnKronos dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Francesco Lollobrigida ha commentato l'affondo di Stéphane Séjourné, capo del partito di Emmanuel Macron "Renaissance" che, in un articolo apparso su Le Figaro, accusa il governo di Giorgia Meloni di una politica “ingiusta, disumana e inefficace sui migranti". L'esponente di Fratelli d'Italia durante il suo tour elettorale toscano a Pisa, Campi e Siena, aveva toccato il tema degli sbarchi. “Va sottolineato che il nostro governo sta lavorando per regolamentare al meglio l'immigrazione legale. Dall'altra parte c'è l'immigrazione illegale. Su questo piano, stiamo seguendo due strade. La prima riguarda l'Europa. Stiamo cercando di coinvolgere l'Ue su questa criticità e su questa problematica, per fermare il fenomeno a valle. Ma poi c'è un lavoro importante da fare a monte. Dobbiamo aiutare i Paesi dell'Africa a crescere. Il mondo dell'agricoltura, in tal senso, è strategico. Dobbiamo insegnare, formare, dare strumenti per crescere, magari anche grazie all'aiuto delle nostre aziende”.