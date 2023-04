Scuola, con il ddl Competitività arriva l'educazione finanziaria in classe

Pietro De Leo 12 aprile 2023 a

L'educazione finanziaria approda nelle scuole italiane. Il Consiglio dei Ministri ha varato infatti il ddl Competitività che inserisce la materia nell'insegnamento dell'educazione civica. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito definirà le linee guida, d’intesa con la Banca d’Italia e la Consob, e coinvolgerà le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha subito sottolineato con un tweet l’importanza dell’iniziativa adottata in sede governativa: "Con il ddl Competitività, l’Educazione finanziaria sarà studiata nell’ambito dell’Educazione Civica. Risparmio e investimento saranno centrali nella crescita dei ragazzi".

Si tratta, dunque, di un tema che contribuisce a rafforzare la consapevolezza degli studenti nei confronti del mondo che li circonda. Non sono mancate, poi, reazioni dal mondo della maggioranza. Soddisfazione è stata espressa anche dal capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio al Senato, Dario Damiani, che già nella scorsa legislatura aveva presentato un apposito ddl. “L'iniziativa governativa - dichiara - riconosce l'importanza di fornire competenze finanziarie a tutti gli studenti. I nostri ragazzi risentono di un gap in materia economico-finanziaria rispetto ai coetanei europei che va colmato, e la formazione scolastica sarà il supporto cruciale". Dalla Lega, il deputato Giulio Centemero approva la maggiore diffusione della “cultura finanziaria, più che mai necessario nel nostro Paese”.