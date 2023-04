Ponte sullo Stretto, lite tra Lega e Avs: “Il progetto si farà”. E rispunta il nome di Soumahoro

07 aprile 2023 a

a

a

“Matteo Salvini non dice dove prenderà i 10 miliardi per costruire il Ponte sullo Stretto. Questo è un punto importante sul quale andremo a fondo e stiamo già preparando una relazione-esposto che invieremo alla Corte dei conti”. Il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha tenuto una conferenza stampa a Messina sul Ponte che unirà Sicilia e Calabria, criticando pesantemente il progetto sul quale il leader della Lega ha impresso una grande accelerata: “Sono qui a Messina, con la Calabria alle spalle. Questo è il luogo in cui il Governo vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto, un ponte a campata unica lungo 3600 metri, con la ferrovia sopra. Si tratta di un’infrastruttura senza precedenti nel mondo, addirittura i giapponesi hanno rinunciato ed eliminato la ferrovia per una campata a minor lunghezza. È una priorità sbagliata a cui, con un decreto utile solo a soddisfare la propaganda di Salvini, sono stati destinati altri 340 milioni di euro”.

Il Ponte sullo Stretto costerà la metà del Reddito di cittadinanza

“La Sicilia, il Sud, si trovano purtroppo in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico - ha evidenziato Bonelli - per andare da Messina a Trapani, un percorso di 300 chilometri, si impiegano 9 ore. In alcune aree, mancano gli acquedotti, l’acqua potabile viene portata con le autobotti. Il dissesto idrogeologico è drammatico. Di fronte a una tale mancanza di visione da parte del Governo, non posso che annunciare che poteremo avanti una dura battaglia in Parlamento. Sono stato deriso, in particolare dalla presidente Meloni, quando mostrando i sassi dell’Adige, ho posto il tema della siccità. Ebbene, i sassi del Ponte sullo Stretto di Messina li lascio in acqua, riaffermando la nostra contrarietà alla devastazione di questo territorio per cui abbiamo presentato la proposta di istituire il Parco nazionale dello Stretto e della Costa Viola. Questo è un luogo importante, con millenni di storia, e per questo vogliamo che sia preservato”.

Ponte sullo Stretto, Salvini: centomila nuovi posti di lavoro

A rispondere a Bonelli e agli altri esponenti di Avs che hanno ribadito il discorso del leader del partito, ci ha pensato il senatore della Lega Claudio Borghi, capogruppo in commissione Programmazione economica e Bilancio a Palazzo Madama: “Arriva puntuale la difesa degli amici di partito di Bonelli che, come lui, tanto hanno da dire su decreto Ponte e decreto Siccità ma proprio nulla su dl Cutro che, fortunatamente, contiene una specifica per evitare altri casi di truffe alla Soumahoro. Facciano pure della spicciola ironia sul ‘giocattolino propagandistico di Salvini’, ma si mettano il cuore in pace. Il ministro quel Ponte lo realizzerà per davvero e Bonelli e i suoi potranno solo consolarsi facendo shopping con la ‘brava’ famiglia del sindacalista”.