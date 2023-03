Salvini, la foto con Meloni che zittisce i gufi: "Più provano a dividerci..."

25 marzo 2023 a

Matteo Salvini scaccia i "gufi": il leader della Lega ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae sorridente insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Più provano a dividerci, più ci rafforzano", ha scritto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti. Una immagine che ribadisce quanto detto nel suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano: "Giorgia ha fatto e sta facendo un gran lavoro: tutti i giorni ci sentiamo ci confrontiamo e condividiamo percorsi e idee e più cercano di allontanarci e più ci uniamo".

Più provano a dividerci, più ci rafforzano. pic.twitter.com/ihRIQ7E1x8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 25, 2023

La premier, aggiunto Salvini, "va in Europa e fa gli interessi del paese mentre c'è qualche italiano che in Europa va a fare gli interessi degli altri". "Arrivo qua dopo 10 ore passate ieri nell'aula bunker di Palermo nel banco degli imputati. Aver difeso i confini del mio Paese secondo qualcuno è un reato, per me è un dovere, perché l'immigrazione va controllata", aveva esordito il segretario della Lega. Ne è valsa la pena? "Sì, perché nel mio piccolissimo posso essere protagonista di un cambiamento del Paese". "La vita”, ha poi detto Salvini, “si divide tra quelli che fanno e quelli che commentano quelli che fanno. Quelli che si prendono la responsabilità e gli altri che per non rischiare di sbagliare stanno un passo indietro e commentano quello che fanno gli altri. Se fai sbagli, ma dall'orrore può nascere qualcosa di buono".