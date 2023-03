Crosetto sgancia la bomba migranti: "C'è la mano dei mercenari Wagner"

13 marzo 2023 a

a

a

L'aumento esponenziale del fenomeno migratorio? Per il ministro della Difesa Guido Crosetto c'è una chiara strategia dietro: "Una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani". Dunque il sospetto che dietro la bomba migratoria ci sia il presidente russo Vladimir Putin. E il ministro lo mette nero su bianco in una nota: "Unione europea, Nato e Occidente si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Dovrebbero inoltre prendere atto che l’immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i Paesi più esposti, in primis l’Italia, e le loro scelte geo-strategiche, chiare e nette".

Poi il ministro sottolinea il fatto che "l'Alleanza Atlantica si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se i Paesi più esposti a ritorsioni di vario tipo vengono lasciati soli".