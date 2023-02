Giorgia Meloni malata, salta la Conferenza di Monaco: "Ragioni di salute"

16 febbraio 2023 a

"Impegni saltati per ragioni di salute". Da Palazzo Chigi arriva la conferma che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni salterà sabato la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Il premier avrebbe dovuto dare la conferma definitiva oggi ma invece è arrivata la disdetta. Non solo la riunione ma Meloni non riceverà neppure il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: l'incontro tra le due era in programma per domani - venerdì 17 febbraio - alle 11.30 a Palazzo Chigi.

I due impegni salterebbero per "ragioni di salute". Nei giorni scorsi il premier era stato colpito da una forma influenzale che nel martedì successivo al voto alle elezioni regionali vinte dal centrodestra in Lazio e Lombardia la aveva costretta a saltare tutta l'agenda. Non sarà presente nemmeno al Consiglio dei ministri previsto oggi.