Stasera Italia, certezza di Salvini: “Vinceremo nel Lazio e in Lombardia”. Il segreto del successo

Matteo Salvini, leader della Lega, è stato ospite della puntata dell’8 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e ha toccato come primo punto quello delle elezioni regionali che si terranno nel weekend: “Non vedo l’ora che arrivi il voto del 12 e del 13 febbraio. Io penso che verrà confermato Fontana della Lega in Lombardia perché ha lavorato bene e che nel Lazio il centrodestra vincerà con un buon risultato della Lega, poi a me interessa fare bene il mio lavoro. Abbiamo vinto alle elezioni, Fratelli d’Italia ha preso più di noi, bravi, non vivo di invidia e gelosia o ansia da prestazione. Nel Lazio i cittadini dovrebbero votare per cambiare il governo di centrosinistra nella Regione per gli stessi motivi per cui in Lombardia ci confermeranno. Non ci sono termovalorizzatori per colpa dei no della sinistra e Roma è invasa dai rifiuti, hanno chiuso 16 ospedali in 10 anni, le case popolari hanno migliaia di alloggi sfitti o occupati mentre i romani aspettano una casa”.

Il numero uno del Carroccio si è poi soffermato su una riforma tanto cara al suo partito: “Se si completasse il progetto di autonomia così come lo vuole la Lega sarebbe un’opportunità eccezionale, non solo per Lombardia e Veneto ma soprattutto per il Sud, che spesso ha cittadini male amministrati. Perché poi se le cose non funzionano sarà colpa di chi non sa gestire i servizi e garantisce il taglio degli sprechi”.

Il ministro delle Infrastrutture ha poi concluso l’intervista su Mediaset toccando temi a lui più vicini nel quotidiano: “Il prossimo cantiere aperto? Se ne parla da decenni, la Roma-Latina, senza attraversare Roma. Siamo arrivati finalmente al commissariamento. Ogni cantiere sbloccato è una bella notizia, significa viaggiare più sicuri, stipendi che vengono pagati e quindi sono felice. Il Ponte di Messina è uno dei temi che porteremo a compimento, entro due anni partono i lavori”.