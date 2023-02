“Stato sotto attacco”. Meloni chiede unità contro gli anarchici: basta dividerci, minaccia reale

03 febbraio 2023 a

“Il mio è un appello che faccio trasversalmente ed è quello di non dividerci di fronte a una cosa del genere”. Giorgia Meloni non nasconde i timori per le ultime azione degli anarchici e, nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha risposto ad una domanda sul caso di Alfredo Cospito e le dichiarazioni del sottosegretario Andrea Delmastro: “Noi abbiamo in questo momento un problema che mi pare che molti stiano sottovalutando. C’è lo Stato italiano oggetto di attacchi da parte degli anarchici, in Italia e nelle sue sedi all’estero, con l’obiettivo di abolire uno strumento che noi reputiamo efficace. È lo stesso obiettivo della mafia. Di fronte a una minaccia crescente penso che tutti dovremmo ragionare su un livello più alto, senza dividerci. Oggi c’è una minaccia reale e vorrei richiamare tutti alla responsabilità. L’appello a me stessa e a tutti è quello a non dividerci davanti ad una minaccia reale, il richiamo vale per tutti”.

“Siccome non credo che la stampa internazionale sia interessata a questo dibattito, rispondo domani mattina molto volentieri” ha poi aggiunto Meloni, rispondendo a chi gli domandava se conferma la fiducia nei loro ruoli ad Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli. “Se dovessi fare la lista di quello che sono stata accusata io negli ultimi dieci anni parleremmo per giorni e giorni… In ogni caso i sottosegretari Delmastro e Ostellari sono due nuove persone che si trovano sotto scorta e questa non è mai una vittoria” la chiosa del presidente del Consiglio sul caso politico della settimana.