Pensione, si può rinviare a 70 anni. Cosa prevede il nuovo emendamento

Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento al dl Milleproproghe per dare la possibilità ai dipendenti della pubblica amministrazione di andare in pensione a 70 anni invece di 67. "I dipendenti pubblici che hanno raggiunto 67 anni di eta' e non hanno raggiunto i 36 anni di contributi "possono, su base volontaria, richiedere che la permanenza in servizio prosegua fino al raggiungimento del settantesimo anno di eta'", recita l'emendamento a prima firma Domenico Matera (FdI) tra i segnalat' nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato. Nella proposta si prevede che spetti "all'amministrazione pubblica presso la quale il dipendente presta servizio accogliere la richiesta" e che non ci siano "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".