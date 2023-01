Benzina, Bonaccini smentito a tempo di record: "In Italia non è la più cara d'Europa"

Giada Oricchio 23 gennaio 2023 a

a

a

Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del PD per il dopo Enrico Letta, ha dichiarato che la benzina in Italia costa più che nel resto d’Europa. Durante un’intervista con Lucia Annunziata, padrona di casa del programma “Mezz’ora in più” su Rai3, Bonaccini ha criticato il governo Meloni per il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti dal 1° gennaio 2023. Una decisione che, a suo dire, ha reso la benzina in Italia la “più cara d’Europa”.

È vero? È falso? Secondo il fact-checking del sito www.pagellapolitica.it, l’esponente dem ha esagerato. Per quanto riguarda il costo della benzina in Europa, il portale ha verificato, in base ai dati più aggiornati della Commissione europea, che “al 16 gennaio in Italia un litro di benzina costava in media 1,81 euro, lo stesso prezzo registrato nei Paesi Bassi. In tre Stati membri dell’Ue la benzina era più cara: in Francia e Grecia, con 1,86 euro al litro, e in Finlandia, con 1,87 euro al litro”. Per il gasolio discorso analogo: “Al 16 gennaio in Italia un litro di gasolio costava in media 1,86 euro, quinto prezzo più alto, dietro Francia (1,88 euro), Danimarca (1,89 euro), Finlandia (2,06 euro) e Svezia (2,16 euro)”.

Il portale conferma che la voce “tasse e accise” incide pesantemente sul prezzi finale: “Dopo la fine del taglio alle accise sui carburanti, l’Italia è tornata a essere tra i Paesi europei con il peso più alto delle imposte su un litro di benzina e gasolio. Al 16 gennaio il 58 per cento di un litro di benzina in Italia andava in tasse, percentuale più alta dell’Ue insieme a Grecia e Finlandia, con una media europea pari al 50,6 per cento. Per un litro di gasolio, la percentuale era pari al 51 per cento, seconda percentuale più alta dietro al 54 per cento di Malta, con una media europea del 42,4 per cento”.

Dunque, l’Italia ha il quarto prezzo più alto dell’Ue per un litro di benzina e il quinto più alto per un litro di gasolio. Il peso delle imposte su un litro di benzina in Italia è il più alto dell’Ue e quello su un litro di gasolio il secondo più alto.