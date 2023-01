Rincari, Luigi Sbarra, segretario Cisl: serve un patto anti-inflazione

08 gennaio 2023 a

a

a

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, delinea il suo progetto per uscire dalla situazione di crisi ed emergenza legata soprattutto ai rincari e all'inflazione. «Quest’inverno sarà il più duro degli ultimi 30 anni» con milioni di famiglie «in gravi difficoltà», per affrontarlo serve un patto anti-inflazione e il rinnovo dei contratti. A invocare la ricetta di una nuova era di concertazione è il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra che, intervistato da Repubblica, si rivolge «a tutti»: Cgil e Uil ma anche Confindustria e Governo. «Ci vuole - spiega - una forte alleanza per una nuova politica dei redditi, come fu con Ciampi nel 1993. Lo diciamo da tempo. Non si va avanti solo con interventi tampone, seppur indispensabili. Il governo Meloni deve marcare una svolta. Senza un grande accordo per la crescita rischiamo di perdere la chance storica di far partecipare il mondo del lavoro al cambiamento, relegandolo a una logica divisiva e difensiva e quindi isolandolo. Il governo Draghi ci ha provato ma si è infranto su veti politici e bandiere ideologiche, anche sociali, a partire dal salario minimo legale e dalla legge sulla rappresentanza».

Prezzi alle stelle, aumenta la spesa per cibo e benzina

«Le imprese - secondo Sbarra - devono rinnovare i contratti scaduti. Bisogna ridurre le tasse a lavoratori, pensionati e aziende che investono e assumono stabilmente. Le imprese si devono impegnare a non aumentare i prezzi, a non licenziare, a investire, ad aprire alla contrattazione territoriale, ad aumentare e redistribuire la produttività in busta paga. Il sindacato, dal canto suo, deve fare un grande passo avanti, generando alleanze e non contrapposizioni sterili». In altre parole l’obiettivo deve essere "fare sistema": «Puntiamo sulla contrattazione integrativa, sulla formazione delle nuove competenze, leghiamo sempre più il salario a strumenti di effettiva partecipazione dei lavoratori alle decisioni e agli utili d’impresa».