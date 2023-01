Vacanza a Cortina, Renzi asfalta Conte: “Aizza il popolo e poi...”

04 gennaio 2023 a

Tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte è un duello senza fine. Entrambi hanno passato le vacanze natalizie a Cortina, con il leader del Movimento 5 Stelle finito al centro della polemica per il suo soggiorno con la compagna Olivia Paladino all’Hotel Savoia, una struttura con suite che costano pure 2500 euro a notte. Il numero uno di Italia Viva, riferisce il Corriere della Sera, si è espresso così con le persone a lui vicine in merito all’argomento: “È legittimo andare negli hotel 5 stelle. Quello che non è legittimo è giocare sulla rabbia della gente aizzando il popolo del reddito di cittadinanza contro gli altri politici che vanno negli hotel 5 stelle. Questo è moralismo senza morale”. Sempre il quotidiano di via Solferino fa sapere che lo stesso Renzi starebbe per presentare una causa con richiesta danni in sede civile contro Conte per alcune dichiarazioni ‘totalmente false’ sull’uso di jet privati da parte dell’ex segretario del Pd. Uno scontro senza fine tra i due ex presidenti del Consiglio.