Omnibus, sul Covid volano gli stracci tra Delmastro e Bonelli: “Termina il vostro regime terroristico!”

Valentina Bertoli 03 gennaio 2023 a

a

a

Giorni di dubbi e timori. Mentre quanto accade in Cina allarma il resto del mondo, in Italia si torna a parlare di strumenti di prevenzione e diagnosi. Mascherine, vaccini e tamponi, grandi protagonisti della pandemia, ridiventano “territorio” di scontro. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha promosso una campagna per i vaccini anti Covid ai fragili e agli anziani, ma la premier Giorgia Meloni, dopo aver ribadito di proteggere i soggetti a rischio, ha invitato i restanti a rivolgersi al proprio medico di base. A “Omnibus”, programma di approfondimento e di attualità di LA 7, lo scontro tra Angelo Bonelli e Andrea Delmastro scalda lo studio: “Avete strizzato l’occhio ai no-vax!”.

Video su questo argomento "Inaccettabile". La Cina minaccia, ira di Pechino per i test sui viaggiatori

Proprio quando Pechino invoca il principio della reciprocità e critica le restrizioni anti Covid scattate dopo la riapertura dei confini, dal nostro Paese è arrivata la risposta alle autorità cinesi di Antonio Tajani, il ministro degli Esteri: “Mi sembrano misure normalissime. È a tutela della salute fare un tampone, non ha nulla di offensivo. È un provvedimento normale”. Pochi giorni fa la Presidente del consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, era intervenuta sul tema, sottolineando l’importanza di credere “nella responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che nella coercizione”. Poi l’esortazione di Meloni è stata diretta: “C'è una campagna del governo che invita alla vaccinazione, soprattutto anziani e fragili, i soggetti più a rischio. Sono quelli su cui mi sento di fare l'invito più deciso. Gli altri si rivolgano al medico, a chi ne sa più di me”.

Contu al veleno su Meloni e il Covid: “Non lo farà mai...”

A “Omnibus”, seguito talk giornaliero, viene interrogato sull’argomento Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia: “Siamo in coda alla pandemia sanitaria. Giorgia Meloni ha detto quello che dicono le agenzie. Necessario per i fragili, gli altri sentano il medico, non l’avvocato o l’ingegnere. Abbiamo una campagna vaccinale in corso, cosa dobbiamo dire?”. La calma e la sicurezza del sottosegretario di Stato alla Giustizia ha provocato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde: “Avete ridotto limiti, tamponi e uso delle mascherine. Avete strizzato l’occhio ai no-vax”. La risposta di Delmastro, condita al veleno, è stata secca: “La pandemia è finita, fatevene una ragione. Il vostro regime terroristico termina!”.