Pd, spaccatura Franceschini-Fassino. Addio ad AreaDem, nasce l'ennesima corrente

Tempi duri per il Pd con la nascita di una nuova corrente, segno dell’ultima spaccatura tra i big del partito. La scelta di appoggiare Elly Schlein per le primarie costa l’addio di Piero Fassino ad AreaDem, la corrente che vede in Dario Franceschini il suo leader. L’ex sindaco di Torino, riferisce Affari Italiani, ha scelto di appoggiare Stefano Bonaccini come erede di Enrico Letta, fondando inoltre “Iniziativa democratica”, l’ultima delle tanti correnti dei dem.

Dopo l'appoggio a Schlein scatta la resa dei conti nel Pd. Bonaccini brutalizza Franceschini

Tra coloro che hanno spinto l’ex ministro della Cultura a sostenere Schlein c’è in particolare Michela Di Biase, deputata e moglie di Franceschini. “Lui era già piuttosto convinto nel sostenere che questo gruppo dirigente avesse fatto il suo tempo e andasse quindi rinnovato, ma al Nazareno si dice che l’entusiasmo della compagna, vicina a Schlein per cultura e sensibilità, abbia dato un ulteriore impulso a una decisione non scontata” la ricostruzione del sito. Tra coloro che seguiranno Fassino ci sono invece la senatrice Francesca Puglisi, il parlamentare Gianclaudio Bressa e Roberto Montanari, coordinatore della Commissione nazionale per il Congresso. Da capire se anche Pina Picierno deciderà di fare un passo indietro da AreaDem dopo il sostegno a Bonaccini. In bilico anche la posizione di altri esponenti di spicco, tra cui Fabio Bottero, Roberta Pinotti e Patrizia Toia. Non è ancora finito il rimpasto delle correnti interne al Pd.