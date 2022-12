Tagadà, Maurizio Gasparri contro Giuseppe Conte: è imbecillità pura

15 dicembre 2022 a

Sul Qatargate prende direttamente la parola Giuseppe Conte e chiede che la questione etica resti sempre al centro della politica italiana. Collegato dagli studi di Tagadà, però, gli risponde il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che attacca frontalmente il M5s perché avrebbe molti scheletri nell'armadio.

"Che la questione etica debba essere al centro del dibattito politico è importante - dichiara Maurizio Gasparri - Ma a questo punto potremmo parlare anche dei pagamenti in nero confessati da Beppe Grillo oppure delle inchieste che riguardano la famiglia Grillo. Senza dimenticare le polemiche dei Cinque Stelle sulla restituzione dei soldi. L'Italia è un Paese grande e non si possono costringere tutti a utilizzare il Pos. Collegare la corruzione politica al tetto ai contanti è un atto di imbecillità pura. Tutte le sinistre, invece, si dovrebbero interrogare sul perché in Italia i parenti di Soumahoro difendevano gli ultimi e poi prendevano i soldi? E perché il piddino Panzeri a Bruxelles faceva le onlus per difendere il Terzo mondo e poi prendeva i soldi dal Qatar? L'aggravante di questo scandalo è che alcuni hanno fatto della difesa degli ultimi la loro bandiera e poi li fregavano. E' come se Babbo Natale rubesse le merendine ai bambini".