Omnibus, Giubilei picchia duro sulla sinistra: “Colpevoli di un danno d'immagine per la Ue”

Il Qatargate al centro della puntata del 14 dicembre di Omnibus, il programma tv del mattino di La7 condotto da Gaia Tortora. Tra gli ospiti in studio c’è Francesco Giubilei, giornalista e di recente nominato consigliere del ministro della Cultura Sangiuliano, che dice la sua sulla vicenda: “Questa storia ci racconta una serie di grandi ipocrisie. La prima è che non esiste la superiorità morale della sinistra, in questi anni abbiamo sentito questa leggenda della superiorità morale della sinistra e poi emergono dei fatti come quelli di questi giorni. Poi c’è un danno di immagine enorme e grande, non solo per la sinistra italiana e europea, ma per la credibilità delle istituzione europee. E anche un danno di credibilità per l’Italia, visto che purtroppo il nostro Paese è al centro di questa vicenda. Tutto dopo una campagna elettorale in cui si è detto che se avesse vinto il centrodestra ci sarebbero stati dei danni d’immagine per il nostro Paese in Europa, in realtà ancora una volta ci accorgiamo che il danno l’ha creato un ex europarlamentare della sinistra”.

Giubilei analizza poi il terzo punto critico della storia della presunta corruzione a Bruxelles: “Cè da vedere il ruolo delle Ong, sulle quali bisognerebbe riflettere, così come bisognerebbe farlo sulla storia dei migranti. Poi consentitemi una battuta sul tetto al contante. Da varie settimane il Pd porta avanti una forte battaglia sul tetto, talvolta anche colpevolizzando il barista senza pos, e poi vengono trovati coi soldi e le tangenti nei sacchi in casa, per cui c’è una piccola ipocrisia. L’Europarlamento - chiosa Giubilei - ne esce davvero a pezzi e perde di credibilità davanti ai cittadini”. Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle fa una battuta per pungere il centrodestra sul tema: “Se non ci fosse l’innalzamento dell’uso del contante sarebbe rimasta una traccia bancaria di questi pagamenti…”.