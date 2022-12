Elezioni regionali, ecco chi vuole candidare Conte: "Bianca Berlinguer oppure..."

Giada Oricchio 09 dicembre 2022 a

Regionali nel Lazio: Giuseppe Conte punta su due note giornaliste televisive per il dopo Zingaretti. Secondo quanto riferisce l’edizione romana de “La Repubblica”, il presidente del M5s sogna di candidare una tra Bianca Berlinguer o Luisella Costamagna.

Si legge nell’articolo: “Giuseppe Conte ci sta provando, poi chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, e un altro è farla, dicono i pentastellati alla Pisana. L'idea del Movimento, specie se si dovesse riuscire nell'impresa di convincere Berlinguer, è di proporre una candidatura in grado di parlare al popolo del centrosinistra e quindi strappare voti al Pd. In una rincorsa che, così dicono i sondaggi, comunque promette di lasciare saldamente in controllo il centrodestra di Giorgia Meloni”.

Bianca Berlinguer è la storica conduttrice del talk di Rai3 #cartabianca e Conte le ha testimoniato pubblica stima lo scorso maggio quando l'ha difesa per aver dato voce a Nadana Fridrikhson, referente del ministero della Difesa russo, sulla guerra in Ucraina. Luisella Costamagna, invece, si è fatta le ossa con il decano dei giornalisti Michele Santoro e attualmente è concorrente a “Ballando con le Stelle”. E’ considerata una figura vicina alle battaglie dei pentastellati. Fra una settimana, il cielo sarà più chiaro: il Movimento 5 Stelle scioglierà la riserva e così pure Fratelli d'Italia alle prese con il dilemma Fabio Rampelli- Paolo Trancassini.