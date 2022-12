Manovra, Matteo Salvini contro la protesta Cgil. La frase che stronca Landini

07 dicembre 2022 a

Sindacati sul piede di guerra contro la manovra del governo Meloni. Le sigle bocciano la legge di Bilancio e confermano gli scioperi: "Per cambiare una manovra sbagliata e contro il lavoro, per rivendicare una legge più giusta per le persone e più utile per il Paese, la Cgil promuove dal 12 al 16 dicembre, insieme alla Uil, una serie di manifestazioni e scioperi organizzati a livello regionale" si legge nel comunicato.

È il ministro leghista delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini a stroncare però la protesta della Cgil con l'affondo al leader Maurizio Landini: "Boccia una manovra economica che aumenta le pensioni minime e gli stipendi fino a 20.000 euro, che cancella la legge Fornero e aumenta la Flat Tax per le Partite Iva, che aumenta l’assegno unico per chi ha dei figli e aiuta chi è in difficoltà a pagare le bollette. Proprio come Bankitalia. Bene, allora vuol dire che abbiamo fatto un’ottima manovra economica” cinguetta Salvini su Twitter.