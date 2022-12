Pnrr, Giorgia Meloni tuona contro l'Ue: "Non basta, fare di più sul caro energia"

05 dicembre 2022 a

"Il Pnrr non basta, la Ue faccia di più a partire dal caro energia". Giorgia Meloni lancia l’allarme e lo fa in collegamento con il Festival delle Regioni in corso a Milano esortando la necessità di fare di più a livello dell’Unione europea, a partire dalla crisi energetica. "Il Next generation Eu è evidente a tutti che non è più sufficiente" dichiara il presidente del Consiglio. In primis perché nessuno poteva immaginare l’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle economie.

“Il Next Generation Eu ha rappresentato una prima risposta a livello europeo ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente, non poteva tenere conto dell’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più a livello europeo, a partire dal tema dell’energia” ha spiegato Meloni. "Dovremo valutare le priorità perché il costo delle materie prima mette a serio rischio la realizzazione di questi interventi".

Già ieri il premier aveva bacchettato il suo predecessore Mario Draghi parlando di "evidenti ritardi da recuperare" e annunciando che dal prossimo anno "sarà inevitabile cambiare qualcosa per rendere più celere e più fluida la capacità di utilizzo dei fondi".