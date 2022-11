Nicola Gratteri contro la riforma Cartabia: è una tragedia, va abolita

29 novembre 2022 a

La riforma Cartabia è una tragedia e va abolita. La provocazione viene dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che si dichiara felice del rinvio dell'entrata in vigore della riforma della giustizia che creerebbe una serie infinita di disservizi. «Ho ribadito anche a Nordio, ma credo ne abbia piena consapevolezza, che la riforma Cartabia è una tragedia». Lo dice in un'intervista a La Stampa il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che si dice «felice» del rinvio dell’entrata in vigore della riforma. «Il rinvio era inevitabile, richiesto e gridato a viva voce da me da tanto tempo, poi da altri uffici giudiziari, dal Csm, dall’Anm. Ma non basta - afferma - Bisognerebbe con un solo articolo abolire l’intera riforma. Ovviamente è una provocazione, so bene che non si può fare. Però molte, ma veramente molte disposizioni, vanno radicalmente cambiate».

«È tutto paradossale. Ci sarà la paralisi dei procedimenti, la paralisi della giustizia. Non so se è chiaro cosa significhi per la collettività. Altro che Pnrr - aggiunge Gratteri - Avremmo potuto averli comunque, ma con riforme di gran lunga più adeguate. Anzi, una riforma presentata con lo slogan "è l’Europa che ce lo chiede" va esattamente nel verso opposto. Lo dice la stessa Europa nella Relazione sullo stato di diritto 2022, documento annualmente redatto dalla Commissione Ue che analizza gli sviluppi dei sistemi giudiziari negli Stati membri, evidenziando diverse critiche nei confronti delle riforme volute dal ministro Cartabia».