Manovra di bilancio, il premier Giorgia Meloni: soddisfatta dalle scelte politiche

Manovra di bilancio, Giorgia Meloni esprime grande soddisfazione per le misure approvate nella legge Finanziaria: «Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto: primo perché abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche. La presentiamo in appena un mese, è una manovra che ricalca e racconta di una visione politica».

La legge di Bilancio «cuba complessivamente 35 miliardi di euro» e vede al centro «due grandi priorità: crescita, che significa mettere in sicurezza il tessuto produttivo, premiare chi si rimbocca le maniche; e giustizia sociale» con «attenzione alle famiglie, ai redditi più bassi e alle categorie più fragili. La considero una manovra coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro. La manovra presta molta attenzione al tessuto produttivo, alle imprese, all’incentivo al lavoro. Ci sono tre tasse piatte: una per i redditi incrementali per le partite Iva sul maggior utile, per una soglia massima di 40 mila euro. C’è l’aumento della tassa piatta per gli autonomi fino a 85 mila euro e per i lavoratori dipendenti e c’è una tassa piatta che arriva al 5% per i premi di produttività fino a 3mila euro».