Porta a Porta, Crosetto lancia l'allarme: "Situazione sta degenerando". Guerra a due passi dall'Italia?

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di Porta a Porta su Rai1, lancia un nuovo allarme per una situazione di tensione a due passi dall'Italia. Crosetto, rassicura sul fatto che in Polonia lo spazio aereo è difeso "anche da aerei italiani. Attualmente sono quasi 1700 i militari impegnati in tre nazioni diverse della Nato per garantire che non possa accadere nulla di più grave". Il ministro, infatti, detto preoccupato riguardo un altro fronte che non si è ancora aperto.

"Italia protagonista di pace". La ricetta di Tajani per la crisi nei Balcani

"Oggi mi preoccupa anche un altro fronte che non si è ancora aperto, la situazione che sta degenerando nei rapporti tra Kosovo e Serbia. Con il ministro Tajani abbiamo deciso che la prossima settimana andremo sia in Kosovo sia in Serbia perché pensiamo sia utile la nostra presenza per scongiurare che possa degenerare una situazione ancora più vicina all'Italia. Abbiamo il comando della missione Kfor, siamo il contingente principale in quella zona, abbiamo sempre contribuito a mantenere la pace e per una stupidaggine come le targhe delle macchine stanno succedendo cose molto gravi che non vorrei avessero conseguenze peggiori" ha spiegato il ministro.