Ultimissimi sondaggi: Fratelli d'Italia cresce ancora, sorpresa a Cinque Stelle

12 novembre 2022

Continua a salire ancora la fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivata ora al 54,1%. A metterlo nero su bianco è l'ultimo sondaggio di Lab21.01 per affaritaliani.it che sorprende però un altro dato rilevato. Se il governo targato Fratelli d'Italia continua a contare saldamente sulla fiducia degli italiani, la Lega resta stabile, Forza Italia risale (ma pochissimo) e nella guerra all'opposizione tra Pd e Cinque Stelle Conte vince la battaglia contro i dem e fa risalire il M5s al 18. I dem di Enrico Letta sono in caduta libera al 16,4 per cento.

Sempre lo steso sondaggio analizza anche il consenso sull'invio delle armi all'Ucraina e di fatto il 53,2 per cento del campione non condivide questo il sostegno armato a Kiev. Anche se favore è il 46,8 per cento del campione, dunque una quota consistente.