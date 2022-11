Regione Lazio, il Pd punta su Alessio D'Amato: ufficiale la candidatura

10 novembre 2022 a

Si avvicinano le elezioni regionali nel Lazio e la corsa è già partita. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’ Amato è infatti “il candidato del Pd con una preferenza espressa anche da Calenda”. Ad annunciarlo è stato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre, a margine di un incontro organizzato al Teatro Brancaccio a Roma dallo stesso assessore D’Amato. “Martedì si riunirà la direzione regionale. Sarà la coalizione a decidere se fare le primarie, probabilmente la prossima settimana. D’Amato è disponibile a farle - ha spiegato Astorre -. Lavoriamo perché ci siano anche Verdi e Sinistra Italiana”.

Già negli scorsi giorni Carlo Calenda aveva scelto D’Amato come nome del Terzo Polo per il Lazio, in compagnia della preferenza per Letizia Moratti in Lombardia. E giusto questa mattina il leader di Azione è tornato sulla questione: “Noi siamo sempre stati dell’idea che D’Amato, nonostante non sia del Terzo polo, sia un bravo assessore che può fare validamente il presidente. Siamo in attesa che il Pd ci dica se D’Amato va bene anche per loro. Se il Pd optasse per le primarie il Terzo polo parteciperebbe? Non partecipiamo alle primarie della sinistra perché non siamo sinistra, siamo un centro riformista. Se vogliono fare le primarie li aspetteremo e ci faranno sapere”. E ora è arrivato il semaforo verde del Pd sul nome di D’Amato.