Clamorosa giravolta di Calenda, ora ci ripensa sui navigator: "Persone serie e preparate"

Il leader di Azione: "Li ho attaccati senza conoscerli, ho sbagliato". E propone come reinserirli

09 novembre 2022 a

a

a

Solo gli stupidi non cambiano mai idea. E Carlo Calenda è di certo il più intelligente di tutti. Dopo aver criticato in ogni modo il Reddito di cittadinanza e aver indicato i famigerati navigator come simbolo del fallimento della misura, il leader di Azione ci ha ripensato.

"Non esiste". La frase di Letizia Moratti che scatena il centrodestra

«Oggi ho incontrato casualmente un gruppo di navigator e mi sono fermato a parlare con loro. Sono persone serie e preparate, che sono state usate per una battaglia politica nella quale anche io in passato mi sono fatto trascinare giudicandoli ingiustamente e superficialmente». ha scritto ieri su Twitter il senatore "portabanbiera" del Terzo Polo.

Terremoto in Toscana. Tre consiglieri dem con Calenda. Così crolla la maggioranza Pd

Su twitter Calenda ha aggiunto: «La verità è che i loro profili professionali e di studio sono superiori rispetto a molte persone che si trovano nei centri per l’impiego. Abbiamo discusso a lungo su come poter usare la loro esperienza senza abbandonarli alla cassa integrazione perenne. Credo che una soluzione potrebbe essere quella di organizzarli in nuclei regionali ANPAL preposti a lavorare con le agenzie private di collocamento. Il ruolo delle agenzie è fondamentale per chiudere il mismatch tra domanda/offerta di lavoro (circa 500.000 figure) e tuttavia oggi il dialogo con CPI è 0».