Salvini apre il cantiere economico: "Flat tax, pace fiscale e quota 41 in Parlamento tra dieci giorni"

07 novembre 2022 a

a

a

Matteo Salvini assicura che non c'è da aspettare ancora molto: "Entro dieci giorni ci sarà la manovra di bilancio in Parlamento Sarà l’avvio di tutti i grandi progetti economici su cui si è impegnato il centrodestra, quindi lo stop alla legge Fornero e avvio di quota 41, l’innalzamento della quota della Flat Tax a 80mila o 100mila al 15%, la pace fiscale con la rottamazione milioni di cartelle esattoriali, la revisione del reddito di cittadinanza, non toccandolo ma limitando abusi, truffe e soprattutto il fatto che non possa essere a vita per chi può lavorare". Il segretario della Lega, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, spiega che i progetti e gli impegni presi dal suo partito in campagna elettorale inizieranno presto a vedere la luce. Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, spiega: "Entro dieci giorni gli italiani toccheranno con mano quanto abbiamo promesso in campagna elettorale. Fermo restando che gran parte dei fondi sarà però assorbita dal caro bollette".

Video su questo argomento Migranti, Salvini "Finalmente si torna a proteggere i nostri confini"

La flat tax, infatti, come ha spiegato Salvini, riguarderà l'innalzamento del reddito a cui applicare l'aliquota al 15% per le partite Iva. Non si tratta quindi ancora della famosa flat tax familiare fino a 70mila euro che verrebbe applicata a tutti i tipi di lavoratori dipendenti. Sulla flat tax, tra l'altro, Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico alle Camere ha parlato di una "tassa piatta incrementale", che si applica in un altro modo, solo sull'aumento di guadagno rispetto a un periodo precedente che potrebbe essere fissato in tre anni.