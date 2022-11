SIndacati-Governo, “l'ora di un Patto Sociale”. Sbarra vuole l'intesa con Meloni: segnali importanti

06 novembre 2022 a

Giorgia Meloni convince anche i sindacati dopo i mercati. A usare parole al miele nei confronti della leader di Fratelli d’Italia è Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, intervistato da Avvenire: “È certamente una buona notizia, un segnale importante che abbiamo apprezzato la convocazione del Premier Meloni per mercoledì prossimo. L’auspicio è che con questo primo incontro si apra un percorso stabile e duraturo di dialogo e confronto per affrontare immediatamente l’emergenza sociale e, già in Legge di Bilancio, per dare visione a un progetto-Paese fondato sul protagonismo e la partecipazione del lavoro, il rilancio dell’occupazione, il via libera alle riforme a cominciare da fisco, pensioni, sanità, scuola , non autosufficienza. Noi siamo pronti”.

“È il tempo - scandisce il discorso Sbarra - di un Patto Sociale per governare emergenza e prospettiva, per contrastare caro bollette, escalation dei prezzi, inflazione, per rilanciare investimenti e rinnovare i contratti, per la coesione sociale. Un cammino da sostenere insieme, nella corresponsabilità”.

“Serve dialogo e concertazione sociale. Guardi quello che è successo con le norme anti rave, un testo che contiene eccessiva discrezionalità per una fattispecie di reato estremamente dura e repressiva. L’incontro con il ministro Piantedosi è stato fondamentale, abbiamo chiesto che durante l’iter parlamentare sia resa esplicita l’esclusione dell’applicabilità della norma alle manifestazioni spontanee di natura sindacale, sociale o politica. Il ministro ci ha dato forti rassicurazioni, prendendo l’impegno di sostenere le necessarie modifiche. Questa è la via anche per tutti gli altri dossier. Riforme eque e durature richiedono consenso sociale” il resto delle dichiarazioni del sindacalista, che non nasconde il suo apprezzamento per un governo volto al dialogo con le parti sociali.