Schiaffo della Norvegia all'Italia: "Nessuna responsabilità sui migranti, accoglieteli voi"

E intanto nel Mediterraneo la situazione climatica peggiora, previste onde fino a sei metri

04 novembre 2022 a

a

a

"La Norvegia non ha alcuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare per le persone imbarcate a bordo di navi private battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo". Con queste parole il governo di Oslo ha respinto le richieste dell'Italia di farsi carico dei migranti al largo del Mediterraneo in questo momento accolti dalla nave della Ong norvegese Ocean Viking.

"Perché è stata fortunata" Mieli spiazza Gruber, colpo di Meloni a Bruxelles

La situazione delle persone a bordo comincia a destare preoccupazione. Nelle prossime 48 ore sono previste nell’area in cui si trovano le navi ong con a bordo quasi mille migranti pessime condizioni meteo con tempesta e onde alte fino a 6 metri. Lo sottolinea Mediterranea Saving Humans, ricordando che «985 bambini, donne e uomini si trovano da 10 giorni al largo della Sicilia in attesa di un Porto Sicuro. Chiediamo che il Governo italiano - afferma un tweet - assegni immediatamente alle navi Ocean Viking, Humanity 1 e GeoBarents il più vicino porto per lo sbarco dei naufraghi, come previsto dal diritto internazionale. Ogni ulteriore ritardo nello sbarco di persone vulnerabili, già vittime di trattamenti inumani in Libia e provate dalla traversata, dovrà essere considerato responsabilità diretta delle Autorità coinvolte».

Ora risposte su energia e migranti. Il messaggio di Meloni all'Europa

Già la Germania negli scorsi giorni aveva fatto sapere di non essere disposta a farsi carico dei migranti ospitati dalla Humanity 1 (tedesca) e aveva invitato l'Italia a organizzare al più presto le operazioni di accoglienza. A controbattere è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Da ministro ho fatto rispettare i confini del mio Paese meritando 4 processi e la fiducia degli italiani, ma io ritengo che sia normale che se c’è una nave norvegese se ne debba far carico la Norvegia, perché l’Italia non può diventare un centro profughi di tutta Europa. Non prendiamo lezioni dalla Germania che non si occupa di un solo immigrato dall’Italia».