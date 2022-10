L'ira di Alessia Morani: “Inaccettabile che i dirigenti Pd siano ancora lì”

31 ottobre 2022 a

Alessia Morani componente della direzione del Pd ed esponente di Base riformista, non le manda a dire alla dirigenza del partito, rea secondo la piddina di restare al suo posto nonostante la sconfitta elettorale. Un attacco al vetriolo sferrato su Twitter e diretto non solo contro il segretario Letta ha tenuto a precisare la Dem: «Con tutto quello che sta accadendo ancora chi guida il Partito Democratico, non mi riferisco solo a Letta ovviamente, vuole portare il congresso a marzo, dopo 6 mesi dalla débâcle. È davvero inaccettabile che siano ancora tutti al loro posto. Sono fuori dalla realtà. Cos'altro deve succedere?» ha twittato la Morani, che già negli scorsi giorni aveva utilizzato parole altrettanto dura per commentare i rallentamenti decisionali interni.