Mattei nuovo segretario della Lega a Rieti. Ora l'obiettivo Regione Lazio

Si è svolto questa mattina il congresso della sezione di Rieti della Lega, alla presenza del coordinatore regionale del partito, il senatore Claudio Durigon, dell’eurodeputato Antonio Rinaldi, del consigliere regionale Sergio Pirozzi, e del presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse. Tante le aspettative sul governo appena costituito, a partire da una rinnovata attenzione al dibattito sulle infrastrutture mancanti sul territorio di Rieti, e su un cambio di passo concreto dalla politica degli annunci di Zingaretti a quella del fare del nuovo vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. Durante i lavori, Paolo Mattei è stato eletto segretario della sezione di Rieti della Lega. «Con Paolo Mattei si dà continuità a una grande classe dirigente che ha ottenuto importanti risultati sia alle scorse amministrative della città reatina che alle ultime politiche. Ora, lo sguardo è proiettato alle prossime regionali, dove avremo come candidato di punta nella provincia di Rieti il presidente Mariano Calisse», afferma il coordinamento regionale della Lega nel Lazio in una nota.