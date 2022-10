Governo, il premier Meloni incontra il ministro Giorgetti: i dossier più urgenti

27 ottobre 2022 a

Agenda internazionale, legge di bilancio, aiuti per famiglie e imprese contro il caro energia. Dopo aver incassato la fiducia in Parlamento, sono questi i principali dossier sul tavolo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il premier trascorre l’intera giornata a Palazzo Chigi, sente telefonicamente il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e incontra tra gli altri il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, quello per gli Affari europei, Raffele Fitto, e il responsabile economico di Fdi, Maurizio Leo.

Secondo quanto si apprende si sarebbe discusso di tempi e modalità di predisposizione della prossima manovra che va presentata entro fine anno. Si attende poi un nuovo Decreto Aiuti che dovrebbe contenere il pacchetto di interventi per frenare i rincari e prolungare i sostegni introdotti dal governo Draghi.

Va avanti parallelamente anche il lavoro con gli alleati sulla partita dei posti di sottogoverno, con Meloni intenzionata a procedere velocemente anche su questo fronte. L’obiettivo è chiudere il dossier entro il weekend e, filtra da fonti di governo, si ipotizza una riunione del Consiglio dei ministri lunedì proprio per la nomina di viceministri e sottosegretari.