Carlo Nordio, polemica sull'età dei ministri: "Ricordo a tutti...". Il comunicato ufficiale

Esplode la polemica sull'età media dei ministri del governo ma il responsabile del dicastero della Giustizia non ci sta e per rispondere agli attacchi fa un comunicato. “Ieri ho sentito in Senato una lamentela sull’età media dei componenti del governo" spiega il ministro. "In effetti non credo che la saggezza coincida con la vecchiaia, perché una persona a 40 anni, come diceva Marco Aurelio, ha visto tutto ciò che è, che è stato e che sarà. Ricordo tuttavia che il giovane Napoleone fu sconfitto in Russia da Kutuzov, a Waterloo da von Blücher, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler all’età che ho io ora”.

Intanto oggi c'è stata il primo colloquio tra il ministro della Giustizia e il vicepresidente del Csm, David Ermini. E sempre questa mattina il Guardasigilli ha firmato i decreti di nomina del capo di Gabinetto, Alberto Rizzo, e della vicecapo vicaria, Giusi Bartolozzi.