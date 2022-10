Le spine di Meloni, pure Lupi alza la voce: "Esclusi dal governo, ora vogliamo dei sottosegretari"

Il leader di Noi moderati: "Sperava in un esito migliore per noi nel totoministri. Abbiamo competenze da esprimere"

Anche Noi moderati deve essere rappresentata nel governo. E poiché non c'è stato spazio nella squadra dei ministri, è giusto che Giorgia Meloni dia ampio spazio alla gamba centrista della coalizione nei vari sottosegretariati che saranno assegnati a breve.

E' l'avviso che manda Maurizio Lupi alla premier in un'intervista al Corriere della sera. "Mi aspetto che per Noi moderati, in grado di esprimere più competenze, ci sarà una chiamata per ruoli di sottosegretario" svela l'ex ministro alle Infrastrutture, aggiungendo che per la sua formazione avrebbe desiderato "un risultato migliore".

Lupi apprezza la squadra formata ma al tempo stesso ritiene che "l'autorevolezza non si misurerà dal curriculum, ma dalle risposte che si daranno ai problemi". E si tira personalmente fuori dal totonomi: "Il mio ruolo è diverso, più politico, far crescere la proposta moderata nel centrodestra e lavorare in Parlamento per il successo dell'azione di governo".