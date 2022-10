Meloni contro Floris: "Pensavate fossimo la sinistra". La reazione dopo Piazzapulita

14 ottobre 2022 a

a

a

Su La7 va in onda l'ennesima puntata di "Piazzapulita" per gettare fango contro Giorgia Meloni e il nuovo governo che sta per formarsi. Il conduttore Corrado Formigli parte a tutto spiano contro il neo presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. I giorni delle Camere sono stati convulsi, pieni di colpi di scena e fuori da ogni previsione.

Giovanni Floris in studio interviene e attacca chi è stato eletto in Parlamento: "Questa nuova maggioranza che sta arrivando si presenta così e ci dice che ha come rappresentanti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, noi siamo questi".

La reazione della premier in pectore Giorgia Meloni arriva qualche ora dopo sui social, dove pubblica il video. "Un contrito Floris dice a un contrito Formigli: la destra si presenta dicendo siamo proprio questi, cioè siamo proprio quello che i cittadini hanno votato. È esatto - tuona Meloni - Perché pensavate che fossimo come la sinistra, che prendeva i voti dicendo che era al fianco delle fasce sociali più deboli per poi mettersi a disposizione dei poteri forti? No. Noi siamo fatti di altra pasta. Noi dentro il palazzo non siamo diversi da come ci raccontiamo fuori".