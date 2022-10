“Giorgetti presidente della Camera”. Dagospia sgancia la bomba: mossa di Salvini

13 ottobre 2022 a

Colpo di scena per la presidenza della Camera. Dopo l’elezione di Ignazio La Russa al Senato è Dagospia a lanciare una bomba sull’elezione del numero uno di Montecitorio, dopo che la prima votazione ha portato, come previsto alla fumata nera. Secondo il portale online diretto da Roberto D’Agostino “Matteo Salvini potrebbe proporre Giancarlo Giorgetti (e non Riccardo Molinari), anche per togliere il suo detestato vice dalla corsa per il ministero dell’Economia…”.

Il nome di Giorgetti è infatti considerato in maniera unanime da tutta la stampa come il prescelto per guidare il Mef nel futuro governo di centrodestra. Giorgia Meloni ha dato il via libera a lasciare la poltrona ad un esponente della Lega e ha dato parere positivo su colui che nel governo Draghi ha svolto il ruolo di ministero dello Sviluppo Economico. Ma ora, almeno secondo il sito, le carte potrebbero essere nuovamente mescolate. E già stamattina altri rumors avevano portato alle prime crepe sulla solidità della candidatura di Molinari alla Camera.