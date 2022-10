Vox Spagna, Giorgia Meloni alla kermesse: "Non siamo mostri, viva l'Ue dei patrioti"

09 ottobre 2022 a

Mentre la trattativa di governo con il centrodestra è in corso la premier in pectore, Giorgia Meloni, con un messaggio inviato all'evento di Vox, a Madrid, usa toni più concilianti rispetto alle parole di giugno in Andalusia diventate virali sui social e chiarisce: "In Italia usano l'alleanza con Vox per definirci impresentabili come in Spagna usano l'alleanza con FdI per definire Vox come impresentabile. Ma realmente i movimenti politici appoggiati da milioni di cittadini possono essere impresentabili? Ovviamente no, non abbiate paura del racconto mainstream perché la buona notizia è che la gente non accetta il loro racconto interessato. Quando ci ascolta, la gente capisce che siamo tutto fuorché mostri, viva Vox e viva l'Europa dei patrioti".

Poi la presidente di Fratelli d'Italia ribadisce la battaglia sul tetto al prezzo del gas, invocando la solidarietà Ue, e sottolinea: "Serve un'Europa più coraggiosa per rispondere alle grandi crisi e agli scenari internazionali e un po' più umile quando si tratta di questioni interne che gli Stati possono risolvere meglio".