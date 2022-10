Crosetto parla con l'ambasciatore Sequi. Cosa si muove per la poltrona di ministro degli Esteri

07 ottobre 2022 a

Guido Crosetto ha avuto un lungo confronto con l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Il fondatore di Fratelli d'Italia è molto attivo in questi giorni in cui impazza il toto ministri. Crosetto sta aiutando Giorgia Meloni a comporre la squadra di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A quanto apprende AdnKronos, Crosetto, ha parlato con Sequi che attualmente ricopre la carica di segretario generale degli Esteri. Sarebbe una figura tecnica altamente qualificata per andare a fare il ministro degli Esteri. Per la guida della Farnesina circola anche il nome di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'organismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha compiti di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti italiani.

Pochi giorni fa, Sequi ha fatto sapere che l’Italia non riconosce l’esito dei "referendum farsa" per l’annessione alla Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia e sarà "pienamente allineata con i Paesi partner nel valutare ulteriori misure restrittive contro le azioni illegali di Mosca". Parole pronunciate dopo l’incontro alla Farnesina con l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov.