Ira Forza Italia, esclusi dalla cabina di regia sul Pnrr: "Surreale"

Il premier Mario Draghi riunisce la cabina di regia sul Pnrr e scoppia il caso in Forza Italia. Il presidente uscente ha convocato nel pomeriggio i ministri del governo e il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, ma non ha coinvolto il partito di Silvio Berlusconi scatenando la polemica.

Un passaggio importante e delicato nel quale è stata coinvolta tutta la squadra di governo nella quale però FI non ha più rappresentanti: Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta hanno lasciato il partito dopo la crisi di governo. Paolo Barelli, il presidente dei deputati di Forza Italia tuona: "Com'è noto, Forza Italia, nell’attuale governo, non è rappresentata da alcun capo delegazione e da alcun ministro. Gli ex ministri azzurri, oggi, rappresentano la futura opposizione al nuovo Esecutivo che presto si insedierà a Palazzo Chigi, o soltanto se stessi. Pertanto, Forza Italia ritiene surreale non essere stata coinvolta alla riunione delle 15 sul Pnrr, a cui parteciperanno, oltre al premier Draghi, i ministri e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Ricordiamo che le linee di attuazione del Pnrr riguarderanno anche - se non soprattutto - il governo politico di cui Forza Italia farà parte".