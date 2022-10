Congresso Pd, chi ha più consensi tra Bonaccini e Schlein: spunta il sondaggio a sorpresa

01 ottobre 2022 a

Nel Pd è bailamme da candidature autopromosse, solide o evocate per la futura segreteria. Uno scenario che, però, potrebbe in fondo regalare qualche sorpresa. Lo fa intendere un sondaggio realizzato da Euromedia Research per “Porta Porta”, secondo cui Elly Schlein, vice presidente dell’Emilia Romagna, otterrebbe una quota maggiore di consensi rispetto a Stefano Bonaccini, numero uno della Regione. Si preventiva 26,1 contro 22,9%. Questo, tra gli elettori Pd.

Al di fuori, invece, è il governatore a prevalere, 16,9 a 12. Molto sotto gli altri nomi, come ad esempio Paola De Micheli, che raccoglie il 5,7 all’interno dell’elettorato Dem e 4,7% fuori. Francesco Boccia, già ministro degli affari regionali ha maggior quota di gradimento all’esterno, con 6,4%, contro il 4.6%. Tornando ai due principali sfidanti, è alquanto significativo che Bonaccini riscuota, per quanto ridotto, un gradimento maggiore della sua principale competitor nell’elettorato esterno ai dem. Infatti, quello del Presidente della Giunta è un profilo meno ideologizzato rispetto a quello della sua vice.