Elezioni 2022: exit poll, proiezioni e dati. Vittoria storica di Giorgia Meloni, trionfo centrodestra

È il trionfo del centrodestra, la coalizione di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ha vinto le elezioni politiche. I dati delle proiezioni che confermano gli exit poll sono netti: la coalizione guidata da Fratelli d'Italia ha una netta la maggioranza. Al Senato FdI è al 24,6%, secondo la prima proiezione elaborata dal Consorzio Opinio Rai, la Lega crolla sotto il 10% e si attesta all'8,5% mentre Forza Italia è all'8%. E ancora: il Pd è al 19,4%, Azione-Italia Viva 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%. Il Movimento 5 Stelle è al 16,5%.

L'AFFLUENZA

Eligendo, la piattaforma del ministero dell'Interno dedicata alle elezioni, restituisce la fotografia di una Italia dove ha prevalso l'astensionismo. Il crollo peggiore al Sud dove Campania e Calabria non hanno raggiunto nemmeno il 40% dell'affluenza. Alle 23 ha votato il 64,39% degli aventi diritto, (5.765 Comuni su 7.904). Per il Senato, ha votato il 64,31% (dati relativi a 5.748 Comuni su 7.904), come rileva Eligendo, il sito del ministero dell'Interno. Alle 19 era stata del 51,6%, ossia 7,24 punti in meno rispetto al 2018.