Orban e Unione europea, la risposta clamorosa di Draghi. Parenzo: "Sputa in faccia ai sovranisti"

Mario Draghi è seduto in conferenza stampa dopo l'approvazione da parte del Governo del dl Aiuti ter. La trasmissione di La7 "Tagadà" è in collegamento e segue il discorso del premier che, rispondendo a una domanda su Ungheria e sul presidente Orban - il caso che ha agitato l'Unione europea e i partiti italiani nelle ultime ore - spiega: "Mi chiedo, uno come se li sceglie i partner? Chi ha comunanza ideologica. Ma anche chi mi aiuta a proteggere meglio gli interessi italiani. Dunque chi sono? Rispondetevi..." affonda il presidente del Consiglio.

E si rivolge anche al leader della Lega Matteo Salvini: "Il governo su questo non condivide, le sanzioni funzionano, la propaganda russa ha cercato di dimostrare il contrario ma non é vero, altrimenti non si spiegherebbero i comportamenti recenti di Putin. Bisogna continuare su quel fronte". In studio con la conduttrice Tiziana Panella c'è il collega di "In Onda" David Parenzo che subito dopo le parole del premier commenta: "Draghi ha sputato in faccia ai sovranisti".