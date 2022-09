Omnibus, scintille tra Francesco Boccia e Luigi Brugnaro su Salvini: “Scorretto, accuse gravissime”

06 settembre 2022 a

Botta e risposta tra Luigi Brugnaro, di Noi Moderati, e Francesco Boccia, del Partito Democratico, su Matteo Salvini nel corso dell’edizione del 6 settembre di Omnibus, il talk show del mattino di La7 condotto Andrea Pennacchioli. Dopo l’affondo del dem sul leader della Lega sbotta Brugnaro: “Noi siamo una delle quattro forze del centrodestra, onestamente io non vengo in trasmissione pensando di attaccare questo o quello. È vero che non sono un politico di professione e non lo faccio bene, ma non mi sembra corretto parlare di una persona che non c’è. È vero che siamo in campagna elettorale, però stavamo parlando del gas e sarebbe bello parlare delle soluzioni. Conosco Boccia e so la sua intelligenza, però qui non c’è Salvini e non può rispondere, ha fatto delle accuse gravissime, io eviterei, cerchiamo di restare sulle soluzioni dei problemi, un qualcosa che vogliono gli italiani. Non si può continuare sempre a creare risse, quando vedrai con Salvini ti chiarirai con lui. L’Europa ha delle distorsioni che vanno messe a posto, non è che se uno lo dice è nazionalista, anche tu lo dici. Se noi creiamo delle fratture troppo profonde in campagna elettorale, poi non riusciremo a parlarci tra un mese e mezzo quando sarà il momento. Proviamo a rispettarci un po’”.

Boccia prova a replicare così: “Salvini è della tua coalizione. Ci troviamo in questa condizione perché sono state fatte delle scelte chiare da parte di alcuni leader politici. Poi sono tuoi alleati e non nostri, ognuno fa le sue valutazioni”.