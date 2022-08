Elezioni 2022, Maurizio Lupi: Weber conferma, nessun timore in Europa per un governo di centrodestra

31 agosto 2022 a

a

a

“Il sostegno politico di Manfred Weber ai moderati e alla coalizione di Centrodestra è fondamentale, è una spinta importante ed è la conferma che in Europa non c’è nessun timore di un governo guidato dal Centrodestra. L’appoggio del più grande partito presente nel Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, dimostra quanto la campagna di delegittimazione della sinistra non sia solo falsa ma anche contraria agli interessi dell’Italia, in Europa e nel mondo”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, dopo l’incontro di stamattina con il presidente del partito Popolare Europeo Manfred Weber.

“Noi Moderati vogliamo dare un contributo in più al bagaglio culturale e politico di cui il Ppe è protagonista. Mi riferisco a quel sano pragmatismo che ha contraddistinto l’Unione Europea nell’emergenza pandemica e di cui abbiamo bisogno anche oggi con la crisi energetica. Ringrazio il presidente Weber per la sua presenza e disponibilità nel lavorare ancora insieme, in questa e nelle campagne elettorali future", sottolinea Giovanni Toti di Noi Moderati.

“Abbiamo chiesto un impegno serio del Ppe – ha aggiunto il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa - perché si intervenga velocemente a porre un limite al prezzo del gas. Noi moderati siamo molto vicini al Ppe, speriamo che le famiglie politiche che ne fanno parte abbiano un peso nel nostro Paese”.