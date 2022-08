Elezioni poltiche, depositati 101 simboli. Spunta anche "Italiani con Draghi"

14 agosto 2022 a

Si è chiusa al Ministero dell'Interno la consegna dei simboli elettorali per le elezioni del 25 settembre. In tutto 98 movimenti politici hanno depositato 101 contrassegni. Tra questi oggi - oltre a Peretti-Democrazia Cattolica liberale, Unione Popolare con De Magistris, Referendum e democrazia di Marco Cappato e +Europa con Emma Bonino - è spuntato un simbolo Italia con Draghi-Rinascimento. I termini scadevano oggi alle 16. Il 16 agosto saranno ufficializzati i contrassegni ammessi e ci sarà tempo fino al 17 per i ricordi.

La stragrande maggioranza di loro dovrà raccogliere le firme per essere sulle schede elettorali. Le liste andranno presentate nelle varie Corti d'Appello domenica 21 e lunedì 22 agosto.

Le grandi coalizioni sono soltanto due: centrodestra e centrosinistra. Terzo polo e M5s si cimentano con un unico simbolo e senza alcun alleato.

Il centrodestra corre in Italia con un programma in comune e con quattro simboli: FdI, Lega, FI e Noi moderati. Ogni forza ha il proprio capo politico. All'estero i centristi passano la mano e ci sarà un simbolo unitario 'Salvini-Berlusconi-Meloni'.

Il centrosinistra corre in Italia e all'estero con quattro simboli: 'Pd. Italia democratica e progressista', Impegno civico, 'Alleanza Verdi Sinistra', +Europa. Ogni forza ha il proprio capo politico e programma.

Il terzo polo di Azione e Italia viva ha un unico simbolo e non è in alcuna coalizione. Il capo politico è Carlo Calenda. M5s corre da solo in Italia e all'estero. Il capo politico è Giuseppe Conte.