In Onda, Calenda e il "bacio" a Fratoianni: Magi di +Europa rivela il retroscena sullo strappo col Pd

Lo strappo tra Azione di Carlo Calenda e il Pd di Enrico Letta è ormai acqua passata con le strade dei due che si sono divise e il centrosinistra che continua con una coalizione che include i dem, Sinistra Italiana, Verdi e +Europa. Ma sul terremoto politico che rischia di essere un regalo grosso come una casa al centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre pare non sia stato detto tutto. Proprio Riccardo Magi, deputato e presidente del partito di Emma Bonino, intercettato dall'inviato di In Onda, su La7, fornisce un gustoso retroscena sul vertice Letta-Calenda-+Europa. La versione del leader di Azione è che aveva informato chiaramente il Pd che un allargamento a sinistra della coalizione con le forze che non avevano votato la fiducia al governo di Mario Draghi, come SI, avrebbe fatto cadere l'alleanza.

Magi sostiene un'altra cosa, ossia che era chiaro che la coalizione avrebbe previsto l'ingresso di altri partiti, afferma il parlamentare, altrimenti non sarebbe stata prevista l'esclusione dei leader dai collegi uninominali. E cita un episodio a suo dire rilevatore. "Avete presente il bacio ualla essa di Calenda a Letta?". Dopo il leader di Azione leader ,avrebbe detto: "Se volete bacio anche Fratoianni. Insomma, non era un tema estraneo..." afferma Magi. In conclusione, +Europa dovrebbe rimanere nella coalizione con il Pd mentre Calenda ha già iniziato a raccogliere le firme, anche se resta possibile l'alleanza con Matteo Renzi. Magi riporta un altro episodio che rende l'idea. "Questa è la politica zero, non 4.0", ha detto nella puntata di lunedì 8 agosto del programma di La7 confermando che ieri improvvisamente nella chat comune di Azione e +Europa sia apparso il messaggio "Carlo

Calenda ha abbandonato". "Noi siamo qui a discutere in una Direzione perché anche il modo, i processi democratici, hanno un valore. Non come un leader che fa pensare a una rock star", ha spiegato Magi in una pausa dei lavori della Direzione di +Europa.