L'Aria Che Tira, Giuseppe Conte rivela la telefonata con Di Battista ma svicola sul caso Raggi

“Ci siamo sentiti, ne stiamo ancora parlando”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, non scioglie la riserva sul rientro di Alessandro Di Battista nel partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Ospite della trasmissione L’Aria che Tira su LA7, giovedì 4 agosto, l’ex premier, che non ha gradito una battuta del conduttore Francesco Magnani sul suo ruolo di leader “descamisado”, ha cincischiato sul ritorno di Di Battista, grande rivale del fuoriuscito Luigi Di Maio: “Ci siamo sentiti,ci sentiremo ancora, c’è una conversazione molto franca, molto sincera tra due persone che si stimano. Scioglieremo la riserva. Se lui vorrà rientrare nel Movimento, visto che è fuori, dobbiamo discuterne”.

Insomma, se il patto elettorale tra Azione e PD è stato travagliato, anche il ritorno del “figliol prodigo” pare una telenovela infinita. Meglio va su Virginia Raggi anche se per lei il ruolo è un grande punto interrogativo visto che ha già fatto due mandati e sarebbe al terzo, vietato dal totem del M5s.

Sull’ex sindaca di Roma, Conte è sibillino: “Virginia Raggi non mette in discussione questo principio, sono assolutamente convinto di poterla considerare tra quelle persone che quando terminerà il mandato continuerà a lavorare in questo nostro spirito di comunità”. Che cosa significa? Un incarico di consulenza nel partito, una collaborazione esterna e tangente o l’idea di Conte di una deroga per gli esponenti che hanno fatto esperienza di governo e il cui know-how non va depauperato? E Beppe Grillo cederà?