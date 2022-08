Luigi Di Maio presenta Impegno Civico: ecco il nuovo partito del ministro. E abbraccia Tabacci

01 agosto 2022 a

Una piccola ape nel simbolo di "Impegno Civico" che alle elezioni farà parte dell'alleanza di centrosinistra. Il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, presenta il nuovo partito insieme con Bruno Tabacci: "Il simbolo della nuova formazione politica richiama la nostra grande coscienza ecologista” spiega sul palco della sua convention dopo aver abbracciato lo storico leader di centro e attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Di Maio con Tabacci. Ma il fronte civico si è già frantumato

“Lasciamo agli estremisti, alla destra, litigi e veti - annuncia il ministro - Alle priorità del paese si risponde con l’unità non con le divisioni, è l’unico modo per superare il momento storico del nostro paese. La vittoria degli estremisti significa isolarci dall’Europa. Il fronte riformista deve essere unito, noi ce la metteremo tutta. Siamo quelli che vogliono mettersi in gioco, cambiare il paese dal governo. Ci mettiamo in cammino guardando al futuro, ai prossimi anni, per migliorare l’Italia, e sono sicuro che gli amici di viaggio sono di prima qualità”.